PF apreende celular de Mauro Cid em investigação sobre tentativa de obter passaporte

A- A+

A Polícia Federal apreendeu nesta sexta-feira um celular do tenente-coronel Mauro Cid durante os mandados de busca e apreensão cumpridos na residência dele na área militar, em Brasília. Os agentes ficaram no local até às 10h50.

Por volta do mesmo horário, Cid deixou a sua casa junto com os advogados e foi à sede da Polícia Federal prestar depoimento.





Cid será ouvido sobre dois fatos novos que surgiram nesta semana. Um deles é a suposta movimentação do ex-ministro do Turismo Gilson Machado para conseguir um passaporte português no nome do militar. Machado foi preso na manhã desta sexta-feira por suspeita de tentar obter o documento junto ao consulado de Portugal, no Recife, onde ele reside.

A outra questão trata das mensagens atribuídas a Cid publicadas pela revista Veja nesta quinta-feira. Nas mensagens, um perfil chamado "@gabrielar702" critica os delegados da Polícia Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes pela condução do inquérito sobre a trama golpista. A defesa de Cid diz que o perfil é falso.

Veja também