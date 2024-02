PF apreende celular e computador de homem por ameaça a Lula em perfil nas redes sociais

A- A+

A Polícia Federal deflagrou uma operação, na manhã desta terça-feira (6), com o objetivo de investigar ameaça e incitação ao crime praticados contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra um homem em Aracruz, no Espírito Santo.

A investigação decorre de postagem em rede social cujo teor aventa a arrecadação de fundos, fomentando a criação de uma “vaquinha”, com o intuito de pagar mercenário para atirar em Lula.

De acordo com a PF, as ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Linhares/ES na residência do suspeito, em Aracruz/ES. Foram apreendidos o celular e o computador do investigado, que colaborou e admitiu as postagens nas redes sociais.

“O nome da Operação Eco faz alusão à mitologia grega, especificamente a uma jovem que falava demais, informou a PF, em nota.

Esta não é a primeira vez que Lula é alvo de ataques na internet. Em janeiro de 2023, um homem foi preso em Roraima também por uma publicação nas redes sociais. Na ocasião, ele teria comentado que ‘seria a hora de colocar a bala na cabeça dele’, em referência a uma visita do presidente ao estado.

Em agosto do mesmo ano, um fazendeiro foi preso no Pará após, segundo a Polícia Federal, denúncias de que ele estaria planejando um atentando contra o presidente também durante uma visita de Lula.

