PF apreende cerca de 150 mil dólares em operação sobre monitoramento secreto da Abin

A Polícia Federal encontrou cerca de US$ 150 mil durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na operação deflagrada nesta sexta-feira (20) para apurar supostas irregularidades no uso de um programa espião pela Agência Brasileira de Inteligência.

A fonte do dinheiro ainda é desconhecida e será investigada pela PF. Segundo a colunista do Globo, Malu Gaspar, jornalistas, políticos e até ministros do Supremo Tribunal Federal teriam sido monitorados com o sistema. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

A existência do FirstMile foi revelada pelo Globo em março. As investigações da Polícia Federal confirmaram que o sistema abusava de uma brecha para invadir o sistema de telecomunicações e obter a localização aproximada de alvos.

A PF pontua que o sistema de geolocalização utilizado pela Abin é um software intrusivo na infraestrutura crítica de telefonia brasileira. “A rede de telefonia teria sido invadida reiteradas vezes, com a utilização do serviço adquirido com recursos públicos”, informou, em nota.

Além de determinar a prisão de dois, são cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, que foram realizados hoje pela Polícia Federal nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

