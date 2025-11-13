A- A+

BRASIL PF apreende fuzil, dinheiro vivo, Cadillac e Mustang em nova operação sobre esquema no INSS Agentes cumpriram 10 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão

A Polícia Federal apreendeu um cofre com dinheiro em espécie, um fuzil e uma pistola, munições e dois carros de luxo durante o cumprimento da nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada nesta quinta-feira.

Entre os veículos confiscados pela PF, estão um Cadillac e um Mustang, que foram identificados em São Paulo e Brasília, respectivamente. As armas foram encontradas em uma casa em Goiás. Já o dinheiro em espécie estava no cofre de um endereço ligado a um deputado estadual do Maranhão.





A PF e a Controladoria Geral da União (CGU) deflagraram uma ação para aprofundar as investigações sobre descontos indevidos cobrados a aposentados e pensionistas. No total, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 63 de busca e apreensão e outras medidas em 14 estados e no Distrito Federal.

Os alvos da PF são investigados pelos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

