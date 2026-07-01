A- A+

Operação Rent a Car PF apreende maços de dinheiro em livro falso em operação que apura desvio da cota parlamentar Operação apura suposto desvio de recursos destinados ao aluguel de veículos por parlamentares

A Polícia Federal apreendeu nesta quarta-feira maços de dinheiro escondidos dentro de um livro falso de Direito. A ação ocorreu na casa de um advogado que foi alvo de mandados de buscas na terceira fase da Operação Rent a Car, que investiga um suposto esquema de desvio de dinheiro da cota parlamentar da Câmara dos Deputados por meio do aluguel de veículos.

Os alvos são ligados ao líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), que não foi alvo da operação de hoje. Procurado, Sóstenes negou as irregularidades. Ele foi alvo de busca e apreensão na fase anterior da Operação, ocorrida em dezembro.

Na ocasião, a PF apreendeu R$ 430 mil em dinheiro em espécie em um endereço ligado ao deputado. Diante do achado, Sóstenes explicou que o dinheiro achado vinha da venda de um imóvel que ele ainda não havia depositado no banco.

A operação de hoje visa esclarecer se essa justificativa apresentada sobre a origem dos R$ 430 é verdadeira. A PF suspeita que a versão foi inventada para justificar a descoberta do dinheiro.

As medidas judiciais desta quarta-feira foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridas no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais. Nas fases anteriores, a polícia identificou irregularidades na contratação de empresa de locação de carro com verba da Câmara. O objetivo agora é ampliar a investigação sobre a movimentação e destinação desse recursos.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam indícios de possível esquema envolvendo agentes públicos, particulares e pessoas jurídicas supostamente utilizadas para dar aparência de legalidade à movimentação de recursos públicos. Há também indícios de possíveis tentativas de ocultação ou alteração de provas, o que pode caracterizar fraude processual.

Veja também