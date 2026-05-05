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RIO DE JANEIRO PF apreende mensagem em celular de deputado Thiago Rangel com foto de maços de dinheiro; veja imagem Rangel foi preso preventivamente nesta terça-feira (5)

A Polícia Federal interceptou uma mensagem no celular do deputado Thiago Rangel (Avante) com a foto de maços de notas de dinheiro. Segundo a PF, as conversas reforçam a suspeita de que os valores estariam sendo "movimentados de forma clandestina".

Rangel foi preso preventivamente nesta terça-feira por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A operação busca desarticular uma suposta organização criminosa voltada à prática de fraudes em licitações na Secretaria estadual de Educação do Rio de Janeiro.





Mensagem enviada a deputado estadual do Rio que mostra foto com maços de dinheiro — Foto: Reprodução/ Polícia Federal

Em ofício, a PF destacou que, após receber a foto com a pilha de notas de dinheiro de R$ 100 e R$ 200, o deputado estadual enviou um áudio ao seu interlocutor dizendo que um "amigo lá do transporte que ganhou a licitação tá me procurando aqui".

O interlocutor que enviou a imagem do dinheiro é Luis Fernando, suspeito de ser operador do deputado estadual e também foi alvo de prisão preventiva. Ele mandou a foto com a mensagem "guardado", "vou a roça, e volto". O deputado respondeu com uma figurinhas em que ele próprio apare dando um sinal de positivo.

Nesta terça-feira, agentes da PF saíram às ruas para cumprir sete mandados de prisão e 23 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana, as três últimas no Noroeste Fluminense, reduto político de Rangel. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo no contexto da ADPF 635, que prevê a atuação coordenada da Polícia Federal no combate aos principais grupos criminosos do Rio e as suas conexões com o poder político.

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