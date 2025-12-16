A- A+

operação PF apreende relógios, vinhos, celulares e dinheiro vivo no apartamento do deputado Antônio Doido Ao todo, a PF cumpriu 31 mandados de busca e apreensão no Pará e no Distrito Federal, incluindo o deputado Antônio Doido

Agentes da Polícia Federal apreenderam caixas de vinho, relógios, dinheiro em espécie e celulares no apartamento funcional do deputado federal Antônio Leocádio dos Santos, conhecido como Antônio Doido (MBD-PA). Ele foi alvo nesta terça-feira da operação Igapó, que investiga um suposto esquema de desvio de verbas públicas por meio de fraudes em licitações no Pará.

Ao todo, a PF cumpriu 31 mandados de busca e apreensão no Pará e no Distrito Federal. A reportagem tenta contato com o deputado.

O caso se refere a um inquérito aberto por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), em agosto, para investigar Antônio Doido por suspeita de desviar dinheiro de contratos públicos do governo do Pará. A investigação estava na Justiça Eleitoral do Estado, mas foi remetida ao Supremo por envolver o parlamentar, que tem foro privilegiado.

Duas empresas investigadas foram registradas no nome da mulher do parlamentar e de um "gerente" de uma fazenda do deputado. A PF considerou que eles atuavam como "pessoas interpostas" de Antônio Doido. O contrato sob investigação se refere a uma licitação de obras no Canal do Bengui, em Belém, que custaria R$ 142 milhões.

