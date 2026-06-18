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Polícia Federal PF apreende US$ 49 mil em espécie em endereço ligado a Jaques Wagner durante operação sobre fraudes Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no âmbito da nona fase da Operação Compliance Zero

A Policia Federal apreendeu nesta quinta-feira um montante de US$ 49 mil (o equivalente a R$ 253 mil na cotação atual) em espécie em um endereço ligado ao senador Jaques Wagner (PT) em Brasília. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no âmbito da nona fase da Operação Compliance Zero.

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