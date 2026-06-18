Polícia Federal
PF apreende US$ 49 mil em espécie em endereço ligado a Jaques Wagner durante operação sobre fraudes
Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no âmbito da nona fase da Operação Compliance Zero
Dinheiro apreendido durante 9ª fase da Compliance Zero, em Brasília - Foto: Reprodução / Redes Sociais
A Policia Federal apreendeu nesta quinta-feira um montante de US$ 49 mil (o equivalente a R$ 253 mil na cotação atual) em espécie em um endereço ligado ao senador Jaques Wagner (PT) em Brasília. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no âmbito da nona fase da Operação Compliance Zero.