PF apreendeu arma irregular e ouro com suspeito de ser um dos maiores grileiros da Amazônia

Suspeito de ser um dos maiores grileiros da Amazônia, Bruno Heller foi preso em flagrante pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (3) em Novo Progresso (PA).



A PF encontrou com ele uma arma com registro irregular e um saco com pedaços de ouro em estado bruto, o que indica que o material tenha vindo de garimpos ilegais. A defesa do investigado ainda não foi localizada.

No nome dele, há o registro de pelo menos onze autuações por desmatamento ilegal pelo Ibama. As multas foram aplicadas entre 2006 e 2021. Os autos dizem que ele impediu a "completa regeneração natural de vegetação nativa" em áreas embargadas pelo órgão ambiental e a destinou os locais para o pasto de gado.

Segundo as investigações da PF, nos anos 2000 ele começou a se apossar de terras da União nas margens da BR-163, que liga Santarém a Cuiabá. Os lotes foram fragmentados e distribuídos a seus familiares, alguns até eram menores de idade. A maioria deles não residia na região nem realizava atividade agropastoril, o que é visto pelas investigadores como uma burla à legislação de regularização fundiária. Os cadastros eram feitos por meio de supostas fraudes no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

A Justiça Federal do Pará determinou hoje o confisco de 16 fazendas e 10.000 cabeças de gado que pertenceriam ao investigado.



Heller também é alvo de processos no Incra, que tenta retomar as terras da União. Em uma das ações, o órgão diz que ele "fracionou a área com o intuito de burlar a legislação agrária".

natural sem autorização da autoridade ambiental competente, dando origens a embargos sobre 5 das virtuais frações, emitidos em nome do Sr. Bruno Heller como detentor da área", diz os autos da ação do Incra em Santarém (PA).

