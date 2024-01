PF apreendeu computador da Abin em endereço de Carlos Bolsonaro, diz jornalista

A- A+

A Polícia Federal (PF) apreendeu um computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em um dos endereços de Carlos Bolsonaro nos quais foram realizados mandados de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (29).

O computador foi localizado numa casa em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, utilizada no domingo (28), para uma transmissão ao vivo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos seus três filhos políticos. A informação é da jornalista Daniela Lima, da GloboNews. Oficialmente, a PF nega.

Jair Bolsonaro e os filhos estavam na casa que foi alvo das buscas e deixaram o local de barco. Além da residência na Costa Verde, um segundo computador foi apreendido na residência de um assessores de Carlos Bolsonaro casado com uma funcionária da Abin.

Entenda as buscas da PF desta manhã

Os mandados, autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, fazem parte de uma operação da PF que apura o uso da Abin para fins pessoais durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as diligências, uma estrutura paralela no órgão de inteligência pode ter sido utilizada para perseguir adversários políticos do bolsonarismo.

A PF foi às ruas na manhã desta segunda-feira para vasculhar endereços no Rio de Janeiro (cinco), Angra dos Reis (um), Brasília (um), Formosa (GO- um) e Salvador (um). A nova etapa do inquérito mira o "grupo político" vinculado aos servidores da Abin sob suspeita.

Esses mandados são desdobramentos da Operação Vigilância Aproximada, que vasculhou 21 endereços na quinta-feira passada, dia 25. O principal alvo da ofensiva foi Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin na gestão Bolsonaro e hoje deputado federal.

