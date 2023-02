PF apreendeu mais de R$ 270 mil em dinheiro vivo na residência de Daniel Silveira

A- A+

A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de R$ 270 mil em dinheiro vivo na residência do ex-deputado Daniel Silveira nesta quinta-feira (2), ao cumprir mandados expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O ex-parlamentar bolsonarista também foi preso pelo descumprimento de medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica.

Silveira e sua esposa estavam com as contas bancárias bloqueadas por ordem do STF. Interlocutores do ex-deputado dizem que, por isso, ele passou a utilizar dinheiro em espécie para suas transações cotidianas.

O grande volume de dinheiro encontrado, entretanto, surpreendeu os investigadores. Isso pode resultar em uma nova investigação para apurar a origem dos recursos e eventuais crimes financeiros.

Nesta quarta-feira, Silveira se tornou alvo de operação um dia após a perda de seu mandato por descumprimento de medidas cautelares.

Histórico de prisões e ataques ao STF

Silveira foi preso pela primeira vez por determinação de Moraes em fevereiro de 2021, após o então ter divulgado um vídeo no qual proferia ataques e ofensas aos ministros da corte. Um mês depois, o ministro concedeu prisão domiciliar a Silveira.

Em junho daquele ano, no entanto, Moraes apontou violações do monitoramento eletrônico e voltou a determinar a prisão. Em novembro, o ministro revogou a prisão e ordenou medidas cautelares, que estavam valendo até agora.

No ano passado, durante o processo eleitoral, Silveira tentou se candidatar como senador. Durante a campanha, ele voltou a proferir ataques à Suprema Corte.

