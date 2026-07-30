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Polícia Federal

PF avalia incluir Flávio Bolsonaro em lista da Interpol para rastrear dinheiro do filme 'Dark Horse'

Investigação apura destino dos R$ 61 bilhões enviados por Daniel Vorcaro, do Master; senador diz que recursos foram direcionados para financiar produção

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PF avalia incluir Flávio Bolsonaro em lista da Interpol para rastrear dinheiro do filme 'Dark Horse' no exteriorPF avalia incluir Flávio Bolsonaro em lista da Interpol para rastrear dinheiro do filme 'Dark Horse' no exterior - Foto: YouTube/Flávio Bolsonaro/Reprodução

A Polícia Federal avalia pedir a inclusão do senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na chamada difusão prateada da Interpol (polícia internacional, mecanismo internacional recém-criado para localizar bens e ativos ligados a investigações criminais. A medida é discutida após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizar a abertura de inquérito que para apurar repasse de R$ 61 milhões do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master, para o financiamento do filme "Dark Horse", sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A ferramenta funciona de forma semelhante à difusão vermelha da Interpol — utilizada para localizar pessoas procuradas pela Justiça —, mas tem como objetivo facilitar a identificação de patrimônio e valores mantidos em outros países. O mecanismo foi utilizado pela primeira vez no início de 2025 contra um mafioso italiano e viabiliza a cooperação internacional na identificação de bens.

Jim Caviezel como Jair Bolsonaro no filme Dark HorseJim Caviezel como Jair Bolsonaro no filme Dark Horse          Imagem: Instagram/Reprodução

A possibilidade passou a ser analisada após a abertura do inquérito motivado pelo áudio, revelado pelo site The Intercept Brasil, em que Flávio Bolsonaro cobra de Vorcaro recursos destinados ao filme. Os investigadores trabalham com a hipótese, já mencionada por pessoas próximas ao senador, de que os recursos foram integralmente enviados ao exterior e podem ter sido desviados de sua finalidade.

Procurada, a defesa de Flávio não respondeu. Quando foram divulgadas as informações sobre o financiamento do filme, o senador negou que os recursos tenham sido destinados ao irmão, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive nos EUA. Em nota, o parlamentar afirmou que se trata de "falsa a insinuação" e sustentou que "os aportes foram direcionados a um fundo específico da produção, com estrutura jurídica própria e fiscalização nos Estados Unidos".

Segundo integrantes da investigação, ainda não há pedido formal para incluir Flávio na lista da Interpol. A medida é considerada uma alternativa caso os instrumentos tradicionais de cooperação jurídica internacional não sejam suficientes para rastrear os valores.

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A avaliação da Polícia Federal é que Flávio poderá ter dificuldades para comprovar como os recursos foram efetivamente empregados na produção do filme. Em maio, após a divulgação do áudio, ele chegou a afirmar que apresentaria uma prestação de contas, o que não foi feito. Mas como cabe à investigação demonstrar o eventual desvio de finalidade, os investigadores estudam ampliar a cooperação internacional para reconstruir o caminho percorrido pelo dinheiro.

Como antecipou o jornal Valor Econômico, a Polícia Federal também pretende pedir a inclusão de Vorcaro na difusão prateada da Interpol. A corporação já sinalizou a Mendonça, relator da Operação Compliance Zero no STF, o interesse em ampliar o rastreamento internacional dos bens do empresário.

Paralelamente, a Polícia Federal vem compartilhando informações com o Banco Central. Após decretar a liquidação extrajudicial do Banco Master, a autoridade monetária nomeou a EFB Regimes Especiais de Empresas como liquidante da instituição. Desde então, o órgão atua judicialmente para localizar e bloquear bens e ativos que, em sua avaliação, possam ter sido desviados para beneficiar Vorcaro e pessoas ligadas a ele.

Criada em 2025, a difusão prateada é uma iniciativa ainda em fase piloto da Interpol voltada ao rastreamento internacional de bens e ativos. Caso a inclusão seja autorizada, a Polícia Federal informará aos países-membros onde há suspeitas de que os investigados mantenham patrimônio ou recursos financeiros.

A partir da difusão prateada, as autoridades estrangeiras poderão localizar ativos vinculados aos investigados e, conforme a legislação de cada país, comunicar sua existência às autoridades brasileiras ou até adotar medidas para bloqueá-los.

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