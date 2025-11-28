A- A+

BOLSONARO PRESO PF avalia plantão médico pericial para cumprir decisão de Moraes sobre atendimento 24h a Bolsonaro Ex-presidente passou por pelo menos seis cirurgias e ainda apresenta complicações decorrentes da facada

A Polícia Federal estuda como cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou a garantia de atendimento médico 24 horas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde sábado (22) na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.



Investigadores apontam que uma das possibilidades discutidas é manter médicos da área da perícia se revezando em um plantão para atender à ordem judicial. A questão ainda está sendo debatida.

A superintendência possui um departamento médico na área de gestão de pessoas para atender os servidores, mas não há, por exemplo, um ambulatório no local. Mesmo que peritos sejam escalados para ficar de sobreaviso 24 horas, o local não possui estrutura e em qualquer eventualidade o ex-presidente teria que ser levado a algum hospital.

Na decisão que determinou a prisão preventiva de Bolsonaro, Moraes ordenou que o ex-presidente tivesse atendimento médico permanente em razão de seu histórico de saúde.

Na quinta-feira, Bolsonaro teve uma crise de soluços e foi atendido na cela na Superintendência. A informação foi relatada pela defesa e dois filhos do ex-presidente. Segundo eles, a equipe médica do ex-mandatário foi acionada.

Após visitar o pai na manhã de quinta-feira, o vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan (PL) afirmou na rede X que o pai não conseguiu dormir durante a noite e a crise de soluço "voltou mais acentuada".

"Os episódios de refluxo que ocorreram ontem continuam persistindo ao longo do dia de hoje", escreveu ele, na rede social.

Desde a facada sofrida durante a campanha de 2018, Bolsonaro passou por ao menos seis cirurgias e ainda apresenta complicações decorrentes do atentado.

Bolsonaro foi preso preventivamente no sábado após decisão do ministro Alexandre de Moraes, que apontou risco de fuga e violação da tornozeleira eletrônica.

Na terça-feira, entretanto, o ministro ordenou o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista e definiu que Bolsonaro deveria começar a cumprir a pena no prédio da PF.

Veja também