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BRASIL

PF conclui inquérito sobre fraudes do INSS e envia a Mendonça indiciamento de 48 pessoas

Investigação trata de irregularidades relacionadas à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer)

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Fachada do prédio do INSS em Brasília Fachada do prédio do INSS em Brasília  - Foto: Divulgação/INSS

A Polícia Federal concluiu um dos inquéritos da Operação Sem Desconto e indiciou 48 pessoas por suspeita de participação em um esquema de fraudes em descontos sobre aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A investigação concluída trata de irregularidades relacionadas à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), uma das entidades investigadas na operação.

O relatório foi entregue ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira.

 

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A Operação Sem Desconto investiga um esquema de cobranças associativas não autorizadas em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. De acordo com a PF, entidades firmavam acordos de cooperação com o instituto para realizar descontos mensais diretamente na folha de pagamento dos beneficiários, muitas vezes sem autorização válida dos aposentados e pensionistas.

Este é um dos inquéritos derivados da operação. As investigações sobre outras entidades suspeitas e demais núcleos do esquema continuam em andamento em procedimentos separados.

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