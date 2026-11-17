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justiça PF conclui inquérito sobre respiradores durante pandemia de Covid sem indiciar Rui Costa Em nota, ex-ministro afirmou que "não teve qualquer participação em irregularidades na aquisição" dos ventiladores

A Polícia Federal concluiu o inquérito que investigou supostas irregularidades na compra de 300 respiradores pelo Consórcio Nordeste durante a pandemia de Covid-19.

Dezessete pessoas foram indiciadas, entre elas o ex-secretário da Casa Civil da Bahia Bruno Dauster e o ex-secretário executivo do consórcio Carlos Gabas.

O ex-ministro da Casa Civil e senador eleito Rui Costa (PT) e a sua mulher Aline Peixoto eram investigados no caso, mas não foram indiciados.

Em nota enviada por sua assessoria, Rui afirmou que "não teve qualquer participação em irregularidades na aquisição dos respiradores". "A conclusão da investigação reforça os argumentos apresentados pela defesa e evidencia a ausência de elementos para seu indiciamento", diz o texto.

O relatório da PF foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) neste domingo.

Os crimes atribuídos pela PF aos alvos são de fraude em licitação, falsificação de documentos, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção.

O consórcio que era presidido por Rui Costa pagou antecipadamente R$ 48,7 milhões a uma empresa que comercializava produtos à base de cannabis.

Os respiradores, no entanto, não foram entregues. O inquérito foi aberto inicialmente pela Polícia Civil da Bahia a pedido do então governador.

Confira a nota na íntegra enviada pela assessoria de Rui Costa:

Após seis anos e seis meses de investigação, a Polícia Federal concluiu que não há indícios mínimos para atribuir ao ex-governador da Bahia Rui Costa autoria ou participação nos fatos investigados no caso dos respiradores.

O relatório final deixa claro que as referências ao nome de Rui Costa decorrem, essencialmente, de alegações feitas por terceiros, sem elementos capazes de demonstrar seu envolvimento nos fatos. A própria PF ressalta que não foram encontrados registros em primeira pessoa que estabeleçam essa conexão.

Rui Costa sempre afirmou que não teve qualquer participação em irregularidades na aquisição dos respiradores.

A conclusão da investigação reforça os argumentos apresentados pela defesa e evidencia a ausência de elementos para seu indiciamento.

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