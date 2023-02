PF conclui não haver prova de que Renan Calheiros recebeu propina da Transpetro

A- A+

A Polícia Federal (PF) chegou à conclusão que o senador Renan Calheiros (MDB-AL) não recebeu propina em um suposto esquema de corrupção envolvendo contratos da Transpetro, subsidiária da Petrobras. O relatório com as conclusões da investigação foi enviadas ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (22). A informação é da Carta Capital.

Aberto em 2017 a pedido do então procurador-geral Rodrigo Janot no âmbito da Operação Lava Jato, o inquérito tem como finalidade descobrir supostos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva durante as eleições de 2008 e 2010.

De agora em diante, caberá à Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre o caso. A delegada responsável afirma, no documento enviado ao STF, que a apuração da PF não reuniu elementos “que pudessem corroborar” com as versões apresentadas por delatores.

Argumentou, ainda, que o “rastreamento do caminho do dinheiro em espécie pereceu no tempo” e não foi possível identificar uma ligação direta entre o parlamentar e o valor supostamente entregue a ele.

“Os colaboradores ouvidos apresentaram versões, em parte, concordantes com os fatos, mas não foram aptas a trazerem aos autos ou a produzirem a partir delas elementos de prova capazes de corroborá-las”, escreveu a delegada Lorena Nascimento. O documento foi divulgado pela TV Globo.

As investigações nasceram das delações de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, e Fernando Reis, ex-executivo da Odebrecht. Além de Calheiros, os ex-senadores Garibaldi Alves, Romero Jucá, Valdir Raupp e José Sarney, todos do MDB, foram alvos da apuração.

