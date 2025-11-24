A- A+

EX-PRESIDENTE PF conclui que Bolsonaro tentou abrir tornozeleira com fonte de calor e achou ferro na área queimada Um segundo laudo está sendo produzido para verificar se houve danos no circuito eletrônico do aparelho

A perícia da Polícia Federal concluiu nesta segunda-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou abrir a tornozeleira eletrônica com uma "fonte de calor" e identificou a presença de ferro na parte queimada do equipamento, que é feito de plástico. O laudo analisou os danos físicos provocados no aparelho e foi concluído hoje.

De acordo com a perícia, essa constatação corrobora o relatório elaborado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE-DF). A violação da tornozeleira foi um dos principais argumentos citados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para decretar a prisão preventiva de Bolsonaro no último sábado.

Para a produção desse primeiro laudo, os peritos utilizaram técnicas de registro fotográfico, análise microscópica, exame de microfluorescência de raios X e teste comparativos com uma tornozeleira íntegra, sem avarias. Esses testes detectaram a presença do elemento ferro na área queimada.

De acordo com o exame, houve "danos significativos" no aparelho" e "uso de fonte de calor". A perícia indicou que o equipamento foi submetido a um aquecimento direcionado a abrir a caixa da tornozeleira.

Um segundo exame está em elaboração e deve analisar se houve danos no circuito eletrônico da tornozeleira. A PF quer saber, por exemplo, qual sensor foi acionado durante a queima do material.

Os testes estão sendo feitos no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal (INC), cujos laboratórios ficam ao lado do prédio da Superintendência da PF em Brasília, onde Bolsonaro está preso.

As informações da perícia condizem com o relato do ex-presidente dado à Seape-DF, segundo o qual ele disse que usou "ferro de solda" para tentar abrir o equipamento. Conforme o documento da secretaria, o equipamento possuía “sinais claros e importantes de avaria”, incluindo marcas de queimadura em toda a circunferência, especialmente na região de fechamento do case.

