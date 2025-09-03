A- A+

BRASIL PF cumpre 51 mandados e apura desvios do governo do Tocantins durante a pandemia Mais de 200 policiais atuam na segunda fase da 'Fames-19' e tentam levantar novos elementos sobre supostos uso de emendas parlamentares e recebimento de vantagens indevidas

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, a segunda fase da "Operação Fames-19" para aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de desvio de dinheiro público do governo de Tocantins para a compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19.

De acordo com a PF, mais de 200 agentes cumprem 51 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares. O objetivo é reunir novos elementos para esclarecer o uso de emendas parlamentares e o suposto recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos.

Segundo o g1, mandados são cumpridos no Palácio Araguaia e na Assembleia Legislativa do estado. Procurado, o governo de Tocantins ainda não se manifestou.





As investigações tramitam sob sigilo no Superior Tribunal de Justiça. Segundo a PF, há "fortes indícios" de um esquema de desvio de recursos públicos entre 2020 e 2021, quando os investigados teriam "se aproveitado do estado de emergência em saúde pública e assistência social para fraudar contratos de fornecimento de cestas básicas".

As investigações apontam que foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para cestas básicas e frango congelado. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em mais de R$ 73 milhões. Os valores teriam sido desviados e depois ocultados por meio da construção de empreendimentos de luxo, compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos.

Veja também