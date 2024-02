PF cumpre mandados de busca contra suspeitos de tentativa de invasão da sede da corporação

A- A+

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quinta-feira (29), mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na tentativa de invasão da sede da corporação, em Brasília, ocorrida em 12 de dezembro de 2022 - dia da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os alvos são suspeito dos crimes de dano qualificado, incêndio majorado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. As penas máximas somadas chegam a 34 anos de prisão. As ações estão sendo realizadas nos Estados de Rondônia, São Paulo e Distrito Federal.



No dia 12 de dezembro, um grupo de bolsonaristas tentou invadir a sede da Polícia Federal com o intuito de resgatar o cacique José Acácio Serere Xavante, que havia sido preso por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes naquela data. Na época, o indígena estava convocando "pessoas armadas" para impedir a diplomação de Lula, segundo o Supremo.



Nas cercanias do prédio da PF, no setor hoteleiro norte, os manifestantes incendiaram carros, ônibus e atacaram pedras na 5ª delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal reagiu, atacando bombas de gás lacrimogêneo e efeito moral contra a turba. Alguns vândalos chegaram a colocar botijões de gás nas ruas do centro de Brasília. Ninguém foi preso na ocasião.

Veja também

BRASIL PF prende três e faz buscas em sete Estados para investigar financiadores e fomentadores do 8/1