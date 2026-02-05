A- A+

Investigação PF cumpre mandados de busca e apreensão na casa do governador do Acre ladson Cameli (PP) afirmou que recebeu os agentes da PF em casa e prestou, "com tranquilidade e transparência", todas as informações solicitadas

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal em sua residência. Segundo ele, a ação envolve uma investigação que apura denúncia sobre o processo de avaliação para obtenção de registro de piloto em uma escola de aviação local, onde ele foi aluno.

Em nota oficial divulgada nas redes sociais, o governador afirmou que recebeu os agentes da PF em casa e prestou, “com tranquilidade e transparência”, todas as informações solicitadas. Segundo ele, os policiais recolheram dispositivos eletrônicos e uma quantia em dinheiro de origem privada, mantida como reserva financeira.

O governador declarou que a comprovação da origem dos recursos será apresentada às autoridades.

Ainda de acordo com a nota, o chefe do Executivo estadual disse que se mantém sereno diante do ocorrido e agradeceu as manifestações de apoio recebidas. Procurada, a PF ainda não se manifestou sobre o caso.

"Reiterando minha confiança na Justiça, lamento as tentativas de perseguição e, mais uma vez, de estratégia política com o objetivo de me atingir na proximidade das eleições", afirmou.

Além da ação desta quinta-feira, o governador do Acre já havia sido alvo de outra operação da Polícia Federal no âmbito da chamada Operação Ptolomeu, deflagrada em 2023 para investigar um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e desvios de recursos públicos envolvendo a cúpula do governo estadual.

Veja também