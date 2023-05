PF cumpre mandados de busca em nova fase da Operação Lesa-Pátria

A- A+

A Polícia Federal cumpre 22 mandados de busca e apreensão na 11ª fase da Operação Lesa-Pátria, deflagrada nesta quinta-feira (11). O objetivo da nova fase, segundo a PF, é identificar pessoas que financiaram e fomentaram os atos golpistas de 8 de janeiro, que culminaram na depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Os 22 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal e são cumpridos em três estados — São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. O órgão não divulgou detalhes dos alvos das buscas.

De acordo com a PF, foi determinado o bloqueio de bens, ativos e valores dos investigados até o limite de R$ 40 milhões para cobrir e ressarcir o erário pelos danos causados ao patrimônio público.

Os fatos investigados na operação se enquadram nos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A operação Lesa Pátria teve início em janeiro e chega a sua 11ª fase nesta quinta-feira. A ação se tornou permanente e tenta identificar quem invadiu e depredou as sedes dos Três Poderes, além dos financiadores dos atos e aqueles que estimularam as ações golpistas.

Em sua fase anterior, a PF prendeu ao menos quatro integrantes do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por participação dos atos terroristas. Três deles foram candidatos na eleição do ano passado, e outro é o presidente do diretório municipal do PL de Monte Azul (MG), Silvio de Melo Rocha.

