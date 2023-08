PF cumpre, no RN, mandado de busca contra homem que ameaçou Alexandre de Moraes

A- A+

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (17), um mandado de busca e apreensão para apurar os crimes de ameaça e promoção ao terrorismo em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Segundo a PF, o homem investigado se dizia integrante da organização terrorista Al-Qaeda e fez xingamentos e ameaças de morte contra o ministro de Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes em publicações nas redes sociais.

A PF informou, em nota, que o alvo chegou a "externar a intenção de explodir uma grande bomba em nome do grupo criminoso".

O mandado foi expedido pela expedido pela 8ª Vara de Justiça Federal do Rio Grande do Norte. O celular do investigado foi apreendido pela PF.



O Globo apurou que, num primeiro momento, os investigadores não encontraram nada nos aparelhos confiscados que indicassem que ele fazia parte do grupo terrorista.

