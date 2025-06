A- A+

BRASIL PF cumpre novos mandados de busca em operação em Sergipe sobre esquema de fraudes no INSS Ação busca "redução do prejuízo causado pelos autores", segundo a corporação

A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira dois mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos irregulares de aposentadorias e pensões.

Os mandados foram autorizados pela Justiça Federal de Sergipe e foram cumpridos nas cidades de Indiaroba e Umbaúba (SE).

Segundo a PF, as ações visam a arrecadar bens de investigados no esquema, "buscando a recomposição do erário público e a redução dos prejuízos causados pelos autores".

Entenda o esquema

Sindicatos e associações cobraram de aposentados e pensionistas descontos nos seus pagamentos entre 2019 e 2024.



A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União apontam, entretanto, que a permissão para os descontos era fraudada. Com isso, milhares de pessoas tinham parte de suas aposentadorias descontadas sem sua autorização.

Com isso, a arrecadação dos sindicatos no governo do presidente Lula por meio dessas mensalidades aumentou de forma significativa nos últimos dois anos. Os investigadores calculam que o valor do prejuízo pode chegar a mais de R$ 6 bilhões.

