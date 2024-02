PF deflagra 25ª fase da Lesa Pátria com foco em financiadores

A- A+

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a 25ª fase da Operação Lesa Pátria com foco nos financiadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os agentes cumprem ao todo 3 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão em oito Estados - Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal.

As ações foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Os alvos são suspeitos dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

No dia 8 de janeiro, um grupo de bolsonaristas invadiu e depredou as sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Parte dos vândalos havia vindo a Brasília em caravanas de outras cidades e estava acampada em frente ao quartel-general do Exército, no Setor Militar Urbano.





A PF investiga quem foram os empresários que patrocinaram essas viagens e o acampamento golpista, que foi montado logo após o segundo turno das eleições de 2022. Os participantes do ato não aceitavam a derrota eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro e pediam uma "intervenção militar" para derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

