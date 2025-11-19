A- A+

Justiça PF deflagra operação contra grupo suspeito de produzir 'deepnudes' de parlamentares federais Imagens eram geradas por inteligência artificial; suspeitos também faziam alusão ao nazismo

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira uma operação contra suspeitos de produzirem imagens falsas de teor sexual com parlamentares federais. O grupo do Rio Grande do Sul é investigado pelos crimes de apologia ao nazismo, racismo e exposição indevida da intimidade sexual.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Lajeado (RS). As medidas judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Caxias do Sul.

A inquérito teve origem após a Polícia Legislativa do Senado Federal instaurar um procedimento para apurar postagens indevidas feitas nas redes sociais.

Segundo as investigações, os suspeitos usavam inteligência artificial para gerar os "deepnudes" dos parlamentares. Nas redes, os investigados também usavam defendiam ideias de superioridade racial, além de fazerem alusão ao nazismo e postagens de cunho racista.

