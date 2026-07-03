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PIX PF deflagra operação para apurar desvio de emendas Pix em Roraima Agentes cumprem ao todo 41 mandados de busca e apreensão em quatro Estados

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira uma operação para apurar um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares nos municípios de Iracema e São Luiz do Anauá, no interior de Roraima. Agentes saíram às ruas para cumprir 41 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, Bahia, São Paulo e Tocantins.

As ordens foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino. A PF investiga supostas irregularidades cometidas na aplicação do dinheiro das chamadas “emendas Pix”, que tem um trâmite mais rápido de transferência pois não há a necessidade do prefeito firmar um convênio prévio.

As apurações se iniciaram a partir de auditorias realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU), que identificaram indícios de irregularidades relacionadas ao planejamento, execução, fiscalização e transparência na aplicação dos recursos públicos.

Os alvos estão sendo investigados pelos crimes de fraude em licitações e contratos administrativos, peculato, corrupção, lavagem de dinheiro.

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