EX-PRESIDENTE PF desliga geradores de ar-condicionado à noite após reclamação de Bolsonaro Ex-presidente se queixou de barulho ao lado de sala onde cumpre pena na superintendência da corporação

A Polícia Federal (PF) passou a desligar, durante o período noturno, os geradores que alimentam o sistema de ar-condicionado central do edifício onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está detido em Brasília. A medida atende a pedidos que vinham sendo feitos pela defesa do antigo mandatário.

Segundo o Globo apurou, a medida foi adotada pela corporação como uma forma de minimizar o desconforto com o barulho feito pelo aparelho que vinha sendo relatado por Bolsonaro, sem prejudicar o trabalho da PF.

Os equipamentos ficam localizados em uma área externa, porém muito próxima à sala onde o ex-presidente cumpre a pena. Segundo a equipe do ex-presidente, o ruído contínuo dos geradores estava impedindo o descanso adequado e causando um mal-estar constante.

Ficou estabelecido que o desligamento ocorrerá diariamente entre 19h30 e 07h30. Durante esse intervalo de 12 horas, o sistema de climatização vai permanecer inativo para garantir o silêncio no local.

A questão do barulho chegou a ser levada pela defesa ao Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que essas condições configuram "situação que ultrapassa o mero desconforto e passa a caracterizar perturbação contínua à saúde e integridade do preso".

Nesta terça-feira, em postagem nas redes sociais, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, havia dito que a PF forneceu "protetores auriculares" e reclamou da situação afirmando que ao invés de "eliminar a causa do problema", consertando o aparelho, a corporação optou pela "suposta medida".

Bolsonaro está preso na Superintendência da PF desde o dia 22 de novembro do ano passado, após ser condenado a uma pena de 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes diferentes.

