PF desmente morte de idosa em ginásio com golpistas; foto compartilhada é de banco de imagens

A Polícia Federal desmentiu uma fake news bolsonarista que informava a morte de uma idosa após ter sido detida no acampamento bolsonarista do Quartel-General do Exército, em Brasília.

O suposto óbito se espalhou pelas redes sociais, mas a foto da idosa compartilhada pelos bolsonaristas está disponível em um banco de imagens gratuito.

Cerca de 1,2 mil pessoas foram retiradas do acampamento golpista, na segunda-feira (9), e em seguida foram levadas ao ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal.

A deputada federal bolsonarista Bia Kicis chegou a citar a informação no plenário da Câmara dos Deputados, mas depois disse que cometeu "um equívoco".

"A Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje (9/1) nas dependências da Academia Nacional de Polícia", disse a PF.

