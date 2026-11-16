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Previsibilidade PF deve entregar a Fachin na quarta relatórios sobre menções a ministros do STF no caso Master Documentos foram refeitos após crise na corporação e deverão subsidiar análise sobre eventuais indícios de irregularidades

A Polícia Federal (PF) deve entregar na quarta-feira ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, os relatórios sobre as menções a ministros da Corte encontradas nas investigações do Banco Master.

Segundo apurou O GLOBO, a presidência do tribunal já foi informada sobre a previsão de entrega, e uma reunião foi solicitada para as 19h30, após a sessão do plenário.

A entrega ocorre após a cúpula da PF determinar que os documentos fossem refeitos, em meio a divergências sobre os limites da atuação dos investigadores na análise de informações que envolvem integrantes do Supremo.

A discordância levou ao afastamento dos delegados Daniel Cola e Wedson Cajé de cargos de chefia.

Os dois participaram da elaboração dos relatórios originais, que foram refeitos, desta vez sob o comando do delegado Victor Arruda, chefe da Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores (Cinq).

O episódio provocou críticas à gestão do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, por parte da entidade representativa dos delegados, além de um convite para que ele preste esclarecimentos ao Senado.

A expectativa anterior era de que os documentos fossem encaminhados até o fim de novembro.

Com a antecipação da entrega, Fachin deverá receber ainda nesta semana o material que servirá de base para avaliar os próximos passos em relação às informações envolvendo seus colegas de tribunal.

Ainda não há, no entanto, previsão para que o STF examine o conteúdo dos relatórios ou decida sobre a necessidade de aprofundar as apurações.

A simples menção ao nome de um ministro em mensagens ou documentos encontrados pela PF não significa necessariamente a existência de indícios de irregularidades.

Fachin determinou em outubro que a PF apresentasse todas as referências a integrantes da Corte encontradas nas investigações do Master, sem omissões e acompanhadas do contexto em que apareceram.

A orientação foi de que os documentos tivessem caráter estritamente descritivo, sem juízos de valor sobre a conduta dos magistrados.

Conforme mostrou O GLOBO, a avaliação de Fachin é que a exigência de relatórios descritivos não impede que a PF apresente elementos técnicos que possam indicar a existência de crimes.

A distinção, segundo essa interpretação, está entre identificar fatos relevantes para a investigação e realizar uma apuração formal sobre a conduta de ministros sem autorização judicial.

A análise sobre a necessidade de aprofundar eventuais suspeitas caberá ao Supremo, a partir das informações encaminhadas pelos investigadores.

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