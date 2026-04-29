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BRASIL PF devolve credenciais de oficial dos EUA que atuava no Brasil Agente volta a participar de esforço de cooperação após medida de reciprocidade ter sido revista

A Polícia Federal (PF) devolveu as credenciais de trabalho do agente americano que atua na sede da corporação em Brasília. A informação foi divulgada pelo G1 e confirmada pelo O Globo.

As credenciais foram devolvidas nesta segunda-feira.

Na semana passada, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que retirou as credenciais diplomáticas de um servidor dos Estados Unidos que atua no Brasil.

A medida ocorreu após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que o Brasil adotaria a reciprocidade ao governo Donald Trump, que em retirou dos EUA o delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho, que forneceu informações para a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) em território americano.

Com a retirada da credencial, o agente havia deixado de ter acesso à unidade e a bases de dados usadas para as cooperações entre as polícias do Brasil e dos Estados Unidos.





O procedimento, de acordo com Rodrigues, foi mesmo que aconteceu com o delegado brasileiro que atuava em Miami.

Há duas semanas, os Estados Unidos determinou a retirada do delegado Marcelo Ivo de Carvalho do país. A medida foi anunciada pelo Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo Donald Trump.

Sem citar diretamente o delegado, o órgão afirmou, por meio de postagem na rede social X, que “nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso”.

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