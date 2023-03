PF divulga imagens de armas devolvidas por Bolsonaro após ordem do TCU; veja

A- A+

A Polícia Federal divulgou imagens do fuzil e da pistola recebidos de presente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro dos Emirados Árabes. Os itens foram entregues na sede da corporação nesta sexta-feira (24), após determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo a PF, os armamentos (um fuzil da marca Caracol, modelo CAR 816, calibre 5,56 e uma pistola da mesma marca, modelo 1911, calibre 9x19mm) serão periciados, acautelados e permanecerão à disposição do TCU.

Armas que estavam com Bolsonaro. Foto: Divulgação/PF

As armas foram entregues pelo advogado do presidente, Paulo Cunha, que chegou acompanhado do subtenente do Exército Osmar Crivelatti. O militar carregava uma bolsa com o fuzil.

Na semana passada, o plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), deu prazo de cinco dias para que as armas fossem devolvidas à Secretaria Geral da Presidência da República. Mas na quarta-feira, a Corte reformulou o entendimento e decidiu que elas fossem entregues à PF.

O Exército já tinha emitido a guia e precisou refazer o documento para indicar o novo destino. As armas foram entregues na Diretoria de Polícia Administrativa da Polícia Federal.

Além das armas, a defesa do ex-presidente também entregou na manhã desta sexta-feira um dos pacotes de joias recebidos da Arábia Saudita à agência de penhores da Caixa, em Brasília, como revelou o colunista Lauro Jardim.

