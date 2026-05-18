PF diz à Câmara que reforçou segurança onde Vorcaro está preso e cita 'recursos antidrones'
Comissão de Segurança Pública da Câmara pediu informações sobre medidas que garantam a 'integridade física de Vorcaro'
A Polícia Federal (PF) informou que reforçou a segurança do local onde Daniel Vorcaro, do banco Master, está preso. Em resposta a um requerimento da Comissão de Segurança Pública da Casa, a PF disse que tomou “medidas extraordinárias de segurança visando garantir a integridade física” de Vorcaro.
“Registra-se que, apesar de as instalações desta unidade policial não terem sido projetadas para a custódia de presos por longos períodos, foram realizados ajustes para melhor adequar as respectivas dependências, além da alteração de protocolos e de medidas de segurança orgânica, como o reforço dos recursos antidrones", também declarou a PF.
O ex-banqueiro está preso, desde março, na superintendência da PF no Distrito Federal.
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Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, quando tentava embarcar em um jatinho com destino a Dubai, nos Emirados Árabes. A PF entendeu que se tratava de uma tentativa de fuga. O mandado foi cumprido no âmbito da Operação Compliance Zero, que investigava a possível existência de um esquema de fraudes do Master estimadas em R$ 12 bilhões.
Em março, o ministro André Mendonça, relator do caso, decidiu prender novamente Vorcaro. Para justificar a nova prisão do banqueiro, o ministro atendeu a um pedido da PF que o apontava como líder de uma organização criminosa voltada a vigiar e intimidar pessoas que contrariavam os interesses do Master. A defesa de Vorcaro sempre negou todas as irregularidades, mas começou a negociar uma delação premiada a partir daquele mês.
O requerimento, de autoria do deputado Messias Donato (União-ES),solicita ao “Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal para que adotem medidas extraordinárias de segurança visando garantir a integridade física” de Vorcaro.
Em resposta, a PF respondeu que reforçou a segurança para “dar cumprimento à decisão judicial prolatada pelo Ministro Relator do processo no Supremo Tribunal Federal”.