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investigação PF diz a Fachin que tem 'plenas condições' de encaminhar conteúdo de celular de Vorcaro a ministros Informação consta de manifestação enviada neste domingo ao presidente da Corte, Edson Fachin

A Polícia Federal afirmou que tem "plenas condições técnicas" para encaminhar cópias do conteúdo do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro aos gabinetes de ministros do Supremo Tribunal Federal que as solicitaram antes do julgamento sobre o ministro Alexandre de Moraes, previsto para terça-feira.

A informação consta de manifestação enviada neste domingo ao presidente da Corte, Edson Fachin. Em nota, a corporação informou que o celular de Vorcaro "permanece integralmente nas dependências da instituição, dentro de cadeia de custódia formalmente documentada, com os respectivos lacres íntegros e mecanismos de verificação de integridade digital".

Ainda de acordo com a corporação, uma cópia dos dados extraídos do aparelho foi enviada ao gabinete do ministro André Mendonça em março, a pedido do próprio gabinete.

Nessa linha, a PF registrou que "dispõe de plenas condições técnicas para produzir e encaminhar cópia idêntica da extração aos demais gabinetes que a solicitaram, observadas as determinações da Corte e as cautelas de sigilo aplicáveis".

Matéria em atualização.

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