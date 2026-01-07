A- A+

EX-PRESIDENTE PF diz ao STF que não consegue reduzir ruído de ar-condicionado em sala de Bolsonaro Defesa do ex-presidente reclamou de barulho do equipamento e pediu mudança

A Polícia Federal (PF) afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não há "viabilidade no curto prazo" para reduzir os ruídos do ar-condicionado da superintendência em Brasília, alvo de reclamação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O órgão também informou que não há outra sala disponível para Bolsonaro cumprir pena.

As informações foram apresentadas ao STF por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após a defesa do ex-presidente reclamar do barulho e pedir mudanças.

"Em razão dessa proximidade com as áreas técnicas, há nível de ruído no ambiente. Contudo, é importante destacar que não é possível eliminar ou reduzir significativamente esse ruído por meio de medidas simples ou pontuais", diz o ofício.

Segundo a PF, uma "eventual intervenção efetiva demandaria ações complexas de infraestrutura e, sobretudo, a paralisação total do sistema de climatização por período prolongado, o que ocasionaria prejuízo à continuidade dos trabalhos".

Por isso, o órgão "afirma que não se vislumbra viabilidade no curto prazo, em razão da complexidade da intervenção".

De acordo com a PF, a sala em que Bolsonaro está fica ao lado da área responsável pela climatização do edifício. E não haveria outro local na superintendência com condições de abrigar o ex-presidente.

