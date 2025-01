PF diz que acréscimo em relatório que indiciou Bolsonaro será enviado nas "próximas semanas" ao STF

A- A+

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta segunda-feira que o relatório complementar ao inquérito que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 39 pessoas em uma suposta trama golpista será enviado nas 'próximas semanas' ao Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração de Andrei foi dada ao programa Roda Vida, da TV Cultura.

— Nada mais faremos do que encaminhar uma análise do material apreendido da operação Contragolpe que tem uma relação direta com o caso que está sob investigação do STF. Isso será breve, não sei exatamente quando, mas creio que nas próximas semanas — disse Andrei.

Em entrevista ao Globo, no início do ano, Rodrigues deu mais detalhes sobre o relatório complementar.





— A partir das apreensões realizadas nessa fase, de depoimentos coletados, dos que ainda serão tomados e de outros fatores que estão sendo apurados, vamos finalizar um relatório complementar que também vai servir de base para a Procuradoria-Geral da República fazer a análise — disse o delegado da PF ao Globo. E acrescentou que um dos focos da PF é apurar o financiamento do suposto plano golpista:

— E agora há esse fato trazido pelo depoimento (de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro). Vai ser apurado exatamente de onde saiu esse valor. Mas são detalhes que não interferem no seio da investigação, que apontou cabalmente a tentativa de golpe.

O diretor ressaltou que o relatório que apontou responsabilidade criminal a Bolsonaro traz "provas" e "não convicções". — A Polícia Federal não condena, não denuncia, não pré-julga, mas no âmbito policial chegou à conclusão que aquelas pessoas têm responsabilidade sobre aqueles atos criminosos — afirmou ele.

Novos depoimentos e materiais foram apreendidos durante a Operação Contragolpe, deflagrada em novembro do ano passado. Essas provas estão sendo analisadas pelos investigadores que encaminharão novas conclusões à Procuradoria-Geral da República (PGR), a quem cabe avaliar se apresenta ou não uma denúncia contra os suspeitos. Na prática, isso pode resultar na implicação de novos personagens na trama.

Citação a Michelle Bolsonaro

O diretor-geral também comentou sobre a citação do tenente-coronel e delator Mauro Cid de que Michelle Bolsonaro fazia parte do grupo mais radicial do entorno de Bolsonaro que apoiava o golpe de Estado. Segundo Andrei, a esposa de Bolsonaro não foi indiciada junto com ele porque os investigadores não viram "elementos suficientes" para chegar a essa conclusão.

O depoimento de Cid foi prestado em agosto de 2023 e foi revelado pelo colunista Elio Gaspari, do GLOBO.

— O fato de participar de um grupo radical, moderado ou light, não traz nenhuma consequência jurídica para o processo. É importante saber qual foi a efetiva participação das pessoas para o conceito criminal e ação criminosa desenhada — afirmou Andrei.

