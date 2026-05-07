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CASO MASTER PF diz que emenda de Ciro Nogueira para ampliar cobertura do FGC foi redigida pelo Banco Master Decisão de André Mendonça afirma que, segundo a Polícia Federal, texto apresentado pelo senador teria sido elaborado pela assessoria do banco de Daniel Vorcaro

A Polícia Federal afirma ter identificado indícios de que a emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) teria sido redigida dentro do Banco Master. De acordo com a PF, o texto foi elaborado pela assessoria da instituição financeira, encaminhado a Daniel Vorcaro, impresso e entregue em um envelope destinado a “Ciro” no endereço residencial do parlamentar.

Segundo a PF, o conteúdo protocolado por Ciro no Senado teria reproduzido de forma integral a versão preparada pelo banco. Mensagens obtidas pela investigação indicam que Vorcaro comemorou a apresentação da proposta afirmando que o texto “saiu exatamente como mandei”.

A PF sustenta que o episódio não teria sido isolado e aponta a existência de um arranjo entre o banqueiro e o senador, com suspeitas de pagamentos mensais, aquisição societária com deságio, custeio de viagens internacionais, hospedagens, restaurantes e voos privados.

A emenda apresentada por Ciro, em agosto de 2024, ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante, o que beneficiaria o Banco Master. Ciro Nogueira foi alvo de buscas nesta quinta-feira, em nova fase da Operação Compliance Zero. O primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, Felipe Vorcaro, foi preso na operação.

A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão, Mendonça aponta que o parlamentar é indicado pelos investigadores como "destinatário central" de vantagens indevidas pagas pelo dono do Master.

"A narrativa policial enfatiza que os elementos colhidos demonstrariam a existência de um arranjo funcional e instrumental orientado por benefício mútuo, extrapolando relações de mera amizade", frisou Mendonça.

A PF busca aprofundar um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Master. Ciro Nogueira é alvo de mandados de busca e apreensão em sua residência e em empresas ligadas a ele. O irmão do senador também foi alvo.

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