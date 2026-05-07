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CASO MASTER

PF diz que emenda de Ciro Nogueira para ampliar cobertura do FGC foi redigida pelo Banco Master

Decisão de André Mendonça afirma que, segundo a Polícia Federal, texto apresentado pelo senador teria sido elaborado pela assessoria do banco de Daniel Vorcaro

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PF diz que emenda de Ciro Nogueira para ampliar cobertura do FGC foi redigida pelo Banco MasterPF diz que emenda de Ciro Nogueira para ampliar cobertura do FGC foi redigida pelo Banco Master - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado e Banco Master/Divulgação

A Polícia Federal afirma ter identificado indícios de que a emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) teria sido redigida dentro do Banco Master. De acordo com a PF, o texto foi elaborado pela assessoria da instituição financeira, encaminhado a Daniel Vorcaro, impresso e entregue em um envelope destinado a “Ciro” no endereço residencial do parlamentar.

Segundo a PF, o conteúdo protocolado por Ciro no Senado teria reproduzido de forma integral a versão preparada pelo banco. Mensagens obtidas pela investigação indicam que Vorcaro comemorou a apresentação da proposta afirmando que o texto “saiu exatamente como mandei”.

A PF sustenta que o episódio não teria sido isolado e aponta a existência de um arranjo entre o banqueiro e o senador, com suspeitas de pagamentos mensais, aquisição societária com deságio, custeio de viagens internacionais, hospedagens, restaurantes e voos privados.

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A emenda apresentada por Ciro, em agosto de 2024, ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante, o que beneficiaria o Banco Master. Ciro Nogueira foi alvo de buscas nesta quinta-feira, em nova fase da Operação Compliance Zero. O primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, Felipe Vorcaro, foi preso na operação.

A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão, Mendonça aponta que o parlamentar é indicado pelos investigadores como "destinatário central" de vantagens indevidas pagas pelo dono do Master.

"A narrativa policial enfatiza que os elementos colhidos demonstrariam a existência de um arranjo funcional e instrumental orientado por benefício mútuo, extrapolando relações de mera amizade", frisou Mendonça.

A PF busca aprofundar um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Master. Ciro Nogueira é alvo de mandados de busca e apreensão em sua residência e em empresas ligadas a ele. O irmão do senador também foi alvo.

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