PF diz que Mário Frias e empresa ligada a esquema enviaram R$ 1,4 mi para produtora de Dark Horse
Polícia Federal questiona lastro financeiro de parlametar para o envio de recursos para a produtora
A Polícia Federal identificou repasses do deputado federal Mario Frias (PL-SP) e de uma empresa para a produtora Go Up, responsável pelo filme "Dark Horse", sobre o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o relatório entregue ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, os investigadores identificaram o envio de R$ 645 mil pelo parlamentar e de outros R$ 755 mil pela empresa NTT, ligada a um dos empresários suspeitos.
O órgão destacou o valor da transferência feita por Frias, questionando a origem dos recursos, já que o parlamentar recebe R$ 44 mil por mês como deputado federal.
"Destaca-se, ainda, o envio de R$ 645.400,00 para a Go Up pelo próprio Deputado Federal Mario Frias, cujos rendimentos mensais alcançam a monta de R$ 44.008,52, colocando em questão o lastro financeiro para dar suporte às transferências feitas para a pessoa jurídica de Karina Gama no curto espaço de menos de sessenta dias", afirmou a PF.
O repasse feito pela NTT foi ligado ao montante que outras empresas investigadas receberam do ICB, ONG que recebeu emenda parlamentar de Mário Frias. A empresa pertence a Heric Dias e pertence ao mesmo grupo empresarial, segundo a PF, das empresas Dinâmica Editora e Instituto Super Poder Educacional, subcontratadas pela ONG por R$ 700 mil.
Leia também
• Coaf aponta movimentação "atípica" de R$ 19 milhões de produtora do filme "Dark Horse"
• Dino determina que Frias não pode falar com outros investigados no caso Dark Horse nem deixar o país
• Investigação em SP sobre produtora de "Dark Horse" teve negativa da Justiça para quebra de sigilo
"No que concerne ao presente caso, como já se destacou em tópico próprio, tais fatos se tornam relevantes na medida em que, no mesmo período, a NTT Brasil de Heric Dias enviou R$ 750.000,00 para a Go Up Entertainment, valor quase que exatamente correspondente aos R$ 700.000,00 que a Dinâmica Editora e o Instituto Super Poder Educacional, do mesmo grupo empresarial, receberam do ICB no escopo do Termo de Fomento n.º 971232, cujo objeto somente veio a ter tentativas de execução em 2026, portanto, após o período ora tratado", afirmou a PF.
O deputado federal Mário Frias e outros envolvidos foram alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira para investigar o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação mira o suposto desvio de emendas parlamentares para a realização da obra. Os agentes cumprem 49 mandados de busca e apreensão, determinados pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Frias destinou R$ 2 milhões em emendas em 2024 ao Instituto Conhecer Brasil (ICB), presidido por Karina. Os valores foram pagos em fevereiro e outubro de 2025.
Em outra investigação, a Polícia Federal também apura o envio de recursos para um fundo de investimentos nos Estados Unidos pelo ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro.