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Caso Master PF diz que Mendonça tem 'efetiva participação nas tratativas de colaboração premiada' Declaração consta em decisão de Alexandre de Moraes, que decidiu incluir o colega no inquérito das fake news

A Polícia Federal apontou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça demonstrou "efetiva participação nas tratativas de colaboração premiada” relacionadas às Operações Compliance Zero e Sem Desconto.

A primeira trata das fraudes praticadas pelo Banco Master e a segunda sobre os desvios em cobranças indevidas de aposentados e pensionistas.

A indicação consta de uma decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, que decidiu incluir Mendonça no inquérito das fake news sob a acusação de abuso de autoridade, crime de responsabilidade e improbidade administrativa.

"O Ministro Relator apresenta comportamento participativo nas tratativas de colaboração premiada, tanto na Operação Sem Desconto quanto na Operação Compliance Zero", diz relatório PF, citado em decisão de Moraes.

Segundo Moraes, os documentos produzidos pela PF apontam três atuações supostamente irregulares de Mendonça: usurpação da direção das investigações, com prejuízo à cadeia de custódia das provas; participação indevida em tratativas de colaboração premiada; e direcionamento de investigações contra o próprio Moraes e contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), por motivação pessoal e política.

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