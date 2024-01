A- A+

abin PF diz que Ramagem mandou militar cedido para a Abin monitorar advogado próximo a Rodrigo Maia De acordo com a PF, a ação foi feita por militar do Exército que cedido para a Abin

As investigações da Polícia Federal envolvendo o programa espião apontam que um advogado próximo ao ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi monitorado “injustificadamente” pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na gestão de Alexandre Ramagem. Segundo a PF, a ação foi determinada pelo próprio Ramagem.

De acordo com a PF, a ação foi feita por Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército que foi cedido para a Abin. Já o alvo foi o advogado Roberto Bertholdo, “que teria proximidade com os ex-deputados federais Joice Hasselmann e Rodrigo Maia, à época tido como adversários do governo”, segundo manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentada ao Supremo Tribunal Federal STF).

Ao defender a operação na casa do militar, nesta segunda-feira, a PGR destacou que Giancarlo foi lotado no Centro de Inteligência Nacional, operando diretamente a ferramenta FirstMile. Em sua casa, a PF apreendeu uma arma, pelo menos 10 celulares e três computadores.

Veja também

Investigação Jair Bolsonaro nega existência de "Abin paralela" horas antes de operação da PF contra Carlos