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Caso Master

PF diz que Vorcaro orientou operação "discreta" para voo privado de Jaques Wagner

Investigação afirma que Daniel Vorcaro determinou troca de hangar, retirada imediata da aeronave e outras medidas para evitar identificação de deslocamento do senador

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Daniel Vorcaro após dar entrada no sistema prisional Daniel Vorcaro após dar entrada no sistema prisional  - Foto: Reprodução

A Polícia Federal afirma ter identificado mensagens em que o empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, orienta uma operação de "discrição" para um voo que transportaria o senador Jaques Wagner (PT-BA).

Segundo relatório enviado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), Vorcaro determinou a troca do hangar inicialmente previsto, recomendou que a aeronave deixasse rapidamente o local e chegou a orientar que o piloto sequer desligasse os motores, numa tentativa de reduzir a exposição da operação.

O episódio é descrito pela PF como a quarta ocasião em que Wagner teria utilizado aeronaves ligadas a Augusto Ferreira Lima ou ao grupo Master sem registro de pagamento.

De acordo com a investigação, o diálogo ocorreu em 11 de setembro de 2024 e está armazenado no celular de Vorcaro. Antes, os investigadores afirmam que o empresário acompanhou em tempo real o embarque, o desembarque e o deslocamento dos passageiros, demonstrando controle sobre toda a logística do voo.

Segundo a representação, após ser informado de que os passageiros já haviam desembarcado, Vorcaro passou a demonstrar preocupação específica com a discrição da operação. O relatório afirma que ele determinou que a aeronave fosse levada para um hangar menos conhecido e reforçou a orientação com uma sequência de mensagens: "Algum que ninguém conheça", "E tira o avião rápido de lá", "de volta pra cá" e "nem apaga o motor".

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Na avaliação da Polícia Federal, o conjunto dessas determinações — incluindo a escolha de um hangar reservado, a retirada célere da aeronave e a recomendação para manter os motores ligados — "evidencia a intenção de minimizar o tempo de exposição da aeronave e de reduzir ao máximo a possibilidade de identificação da operação por terceiros".

O relatório integra a investigação que apura supostas vantagens indevidas concedidas por gestores do Banco Master ao senador Jaques Wagner. Para a PF, foram identificadas ao menos quatro ocasiões em que o parlamentar teria utilizado aeronaves pertencentes a Augusto Ferreira Lima ou operadas por pilotos vinculados ao empresário e ao banco, sem que houvesse registro de pagamento ou contraprestação.

A representação também cita outras supostas vantagens, como a compra de um apartamento em Salvador, pagamentos à BN Financeira e ingressos para shows da cantora Taylor Swift destinados a familiares do senador.

O documento registra ainda que, poucos meses depois desse episódio, em 28 de dezembro de 2024, Augusto Ferreira Lima voltou a convidar Jaques Wagner para uma viagem à chamada Ilha da Paixão. Segundo a PF, durante a conversa o senador perguntou se poderia utilizar um helicóptero para o deslocamento, e recebeu resposta positiva do empresário.

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