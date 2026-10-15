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eleições 2026 PF é acionada após ameaças de morte a Lula no ChatGPT Segundo a OpenAI, a notificação das autoridades é de praxe quando conversas com a IA indicam "risco iminente e concreto de que outras pessoas possam sofrer algum dano"

A OpenIA, desenvolvedora do ChatGPT, fez um alerta à Polícia Federal sobre possíveis ameaças ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva identificadas durante o uso da inteligência artificial por pelo menos dois usuários.

Segundo a companhia, a notificação das autoridades é de praxe quando conversas com a IA indicam "risco iminente e concreto de que outras pessoas possam sofrer algum dano".

A notificação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo Globo.

O caso também foi comunicado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em atenção ao plano de conformidade que a empresa apresentou à Corte.

A comunicação à PF, por sua vez, foi repassada ao Ministério da Justiça, no começo do mês, para que decidisse sobre a eventual abertura de inquéritos sobre os episódios identificados.

No centro do informe feito pela OpenAI estão diálogos com o ChatGPT em que os usuários manifestam desejos de agredir pessoas, entre elas o presidente Lula.

Em uma das conversas foi enviada uma pergunta, à inteligência artificial, do que aconteceria com o usuário caso ele atentasse contra o chefe do Executivo.

No diálogo, o usuário questionou o que aconteceria se ele “matasse o presidente”. Ainda de acordo com o informe, uma foto: "o que acontece se eu matar o presidente? quantos anos eu pegaria?".

Ainda de acordo com o informe, o usuário também teria enviado à IA uma foto de local que "seria bom" para o atentado e revelado uma situação em que disse ter ido a um ato da campanha de Lula à reeleição.

A informação sobre uma possível rota de fuga também teria sido apresentada à plataforma. A PF avalia agora se há elementos suficientes para abrir um inquérito.

Em junho, a Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um homem suspeito de planejar a morte do filho.

As autoridades foram alertadas pela OpenAI após o homem escrever no ChatGPT que planejava cometer o crime e já havia entrado em contato com um pistoleiro.

O governo Lula tem adotado um discurso duro sobre ameaças em plataformas.

Em agosto, por ordem do presidente, a advocacia-geral da União apresentou uma ação na Justiça contra o Discord pedindo uma multa de R$ 500 milhões por dano moral coletivo e que a plataforma se adeque à legislação brasileira.

O processo foi movido após a morte de uma adolescente de 13 anos em transmissão na plataforma.

A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinou a suspensão de transmissões ao vivo e foram abertas investigações administrativas e criminais sobre o caso.

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