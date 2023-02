PF e MPF cumprem mandados contra suspeitos de atos golpistas que "portavam armas de grosso calibre"

A- A+

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) cumprem mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (07), contra suspeitos de atos golpistas. Os alvos da operação, realizada em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagoas, portavam armas de grosso calibre, segundo divulgou a PF. A atuação dos suspeitos era caracterizada pela incitação contínua das Forças Armadas para a realização de uma intervenção militar no país.

Até o momento, os agentes já apuraram que os armamentos eram usados pelos indivíduos com a intenção de um conflito armado, e para gerar medo em opositores políticos. Eles não tinham os registros das armas. Com validade de 10 anos, esse é o documento que "autoriza o proprietário de arma de fogo a mantê-la, exclusivamente, no interior de sua residência ou no seu local de trabalho", informa o site oficial do Governo Federal.

Os investigados vão responder porte ilegal de arma de fogo, além dos crimes de associação criminosa, incitação ao crime e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A PF apontou que a ação não possui ligação direta com os ataques às sedes do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, ocorridos no dia 08 de janeiro deste ano.

Operação Lesa Pátria

A Polícia Federal também cumpriu, nesta terça, outros quatro mandados de prisão e seis de busca e apreensão. Esta foi a quinta fase da Operação Lesa Pátria, contra pessoas que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro, nas sedes dos Três Poderes, em Brasília. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Até o fim da manhã da manhã, todos os quatro alvos, policiais militares, foram detidos.

