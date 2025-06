A- A+

INVESTIGAÇÃO PF encontra menções à GLO em apresentação do entorno de Bolsonaro para 7 de setembro de 2021 Dois documentos foram encontrados em celular de ex-assessor de Braga Netto

Relatório da Polícia Federal (PF) encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) detalha duas apresentações em power point dos riscos para o 7 de setembro de 2021 encontradas no celular do coronel da reserva Flávio Botelho Peregrino, ex-assessor do ex-ministro Walter Braga Netto.

Os documentos mostram as "avaliações de cenários" feitas pelo entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo a possibilidade de decretação de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

Segundo os investigadores, no feriado de 2021, Brasília recebeu uma manifestação convocada durante algumas semanas e que reuniram caminhões e manifestantes na Esplanada dos Ministérios durante as comemorações da independência do Brasil.

O celular de Peregrino foi apreendido em dezembro, no mesmo dia em que Braga Netto foi preso preventivamente.

A primeira apresentação é intitulada "07 de setembro — dia anterior", com última modificação realizada em 02/09/2021, e apresenta quatro slides. Neles, o termo GLO surge duas vezes.

"Esses documentos revelaram que os investigados tinham o conhecimento da gravidade dos fatos que seriam executados com o objetivo de subverter o regime democrático, por meio de ataques ao poder Judiciário", afirma o relatório.

Ao abordar a GLO como um dos cenários possíveis após o 7 de setembro de 2021, os slides elencam as medidas como "GLO preventivo", "GLO a pedido dos Estados/DF", "Distúrbios no DF, RJ, SP (Emprego PM/Greve ?)", "Convulsão Social (PM x FA)" e "Acionamento das FA por outros poderes".

A PF diz que o "possível cenário que tangenciava a instituição da Garantia da Lei e da Ordem, especificamente quanto ao "Acionamento das FA por outros poderes" chegou próximo à sua concretização, segundo reportagem publicada no GLOBO em no próprio dia 7 de setembro de 2021.

