DOCUMENTO PF encontra minuta golpista na sala de Bolsonaro na sede do PL Documento fala em "declaração" de estado de sítio no país e um "decreto" de Operação de Garantia da Lei e da Ordem

A Polícia Federal encontrou na sede do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma minuta golpista que previa a "declaração" de estado de sítio no país e um "decreto" de Operação de Garantia da Lei e da Ordem. O documento tem o mesmo teor de um documento encontrado no celular do ex-ajudante de ordens Mauro Cid no ano passado.

"Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o Estado de Sítio; e, como ato contínuo, decreto Operação de Garantia da Lei e da Ordem", diz o texto.

O papel foi achado durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no escritório de Bolsonaro na sede do partido. O presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, também foi alvo da operação. A informação foi antecipada pela Globonews e confirmada pelo Globo.

Em junho de 2023, o Globo revelou que Cid guardava em seu celular fotografias da minuta.

