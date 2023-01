A- A+

Busca e apreensão PF encontra, na casa de Anderson Torres, minuta para Bolsonaro mudar resultado da eleição De acordo com o texto do documento, objetivo era reverter o resultado da eleição, em que Lula saiu vencedor

A Polícia Federal encontrou na residência do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, uma minuta (proposta) de decreto para o então presidente instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O documento foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão realizada na última terça-feira (10). O objetivo, segundo o texto, era reverter o resultado da eleição, em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vencedor. Tal medida seria inconstitucional.

O documento dá indicação de ter sido feito após a realização das eleições e teria objetivo de apurar abuso de poder, suspeição e medidas ilegais adotadas pela presidência e por membros do tribunal antes, durante e depois do processo.

Torres já teve a prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última terça-feira. Ele assumiu o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no dia 2 de janeiro e viajou de férias aos Estados Unidos cinco dias depois.

Ele não estava no Brasil no domingo (8), quando bolsonaristas atacaram os prédios do STF, Congresso e Palácio do Planalto. A Polícia Federal deve cumprir a prisão no momento da chegada de Torres ao Brasil, que até então estava prevista para o fim do mês.

A residência do ex-ministro foi em Brasília foi alvo de uma operação de busca e apreensão no mesmo dia, mas só na tarde desta quinta-feira (12) é que veio a público a existência da minuta.

