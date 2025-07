A- A+

POLÍTICA PF encontra notas de dinheiro dentro de sapato de primo de líder do Centrão Investigação aponta que grupo atuou na manipulação de licitações e desvios de emendas parlamentares destinadas ao município de Campo Formoso (BA), onde o alvo é vereador

A Polícia Federal encontrou nesta quinta-feira (17) notas de dinheiro escondidas em um sapato durante mandados de busca e apreensão cumpridos na casa do vereador de Campo Formoso (BA) Francisco Nascimento (União).

Ele é primo do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA), um dos principais líderes do Centrão no Congresso Nacional.

As ações fazem parte da quinta fase da Operação Overclean, deflagrada nesta quinta-feira, que investiga os crimes de fraude em licitação, desvio de recursos de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro.



O irmão do deputado federal, Elmo Nascimento, prefeito de Campo Formoso (BA), também foi alvo de mandados de busca e apreensão.

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o bloqueio de R$ 85,7 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas.

