PF encontrou certificados de diamantes sauditas na casa de Mauro Cid, diz revista

Durante a operação que prendeu o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, a Polícia Federal (PF) localizou, na casa do militar, certificados de autenticidade de diamantes. Os documentos trazem o nome de Saddik Omar Attar Est, empresário saudita conhecido pela parceria com grandes marcas de luxo do mercado mundial. A informação foi publicada nesta sexta-feira pela revista "Veja".

De acordo com a publicação, o material foi encontrado na cozinha de Mauro Cid, dentro de um envelope. Até o momento, ainda segundo a revista, não constam na investigação indícios de que os certificados tenham relação com presentes recebidos por Bolsonaro ou sejam vinculados a joias do próprio oficial, ou de sua família. Cid foi preso em uma ação que desbaratou um esquema para fraudar cartões de vacinação contra a Covid-19.

Saddik Omar Attar, morto recentemente, era presidente da Attar United, prestigiada empresa da Arábia Saudita. O site da companhia explica que ela mantém parcerias com diversas gigantes do ramo, como Graff, Hublot e Chopard. "Oferecemos uma variedade requintada de relógios brilhantemente elaborados para quem procura algo único e incomparável", explica o texto.

Foram justamente conjuntos de joias da suíça Chopard — relógios inclusos — que colocaram Bolsonaro primeiro na mira da Receita Federal e, depois, na da PF. Em um inquérito aberto este ano, no qual o ex-presidente prestou depoimento em abril, os agentes apuram o caso dos itens recebidos pelo então mandatário do governo saudita, que acabaram apreendidos na Alfândega na chegada ao Brasil por não terem sido devidamente declarados. Mauro Cid também é investigado por suspeita de ter agido em favor de Bolsonaro ao longo das diversas tentativas de reaver as peças.

Na semana passada, peritos da PF viajaram a Genebra, na Suíça, como parte da investigação para definir o valor das joias enviadas pela Arábia Saudita a Bolsonaro e à ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. Os policiais estiveram na sede da Chopard, onde pediram informações sobre o ”valor artístico” e a documentação dos itens.

Inicialmente, as joias foram avaliadas em R$ 16,5 milhões, com base em valores de conjuntos semelhantes. Uma análise preliminar do setor de Perícias em Geologia da PF, que mantém um laboratório de alta tecnologia no Instituto Nacional de Criminalística (INC), em Brasília, indica que o valor pode superar esse montante.

A análise do relógio e da escultura de cavalo, também trazida na ocasião, já foi finalizada. Falta verificar o preço do colar, do anel e do par de brincos, que têm demandado mais tempo porque cada pedra preciosa é periciada individualmente com o auxílio de um microscópio eletrônico. A verificação é feita em cima de quatro características: quilate, cor, lapidação e pureza.

O objetivo da PF é chegar ao valor oficial e não ao preço de mercado do objeto, que varia de acordo com o país onde o artefato é comercializado — se na Arábia Saudita ou no Brasil, por exemplo. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, este lote de joias foi avaliado pela Receita Federal em R$ 5,6 milhões — os itens ficaram retidos no Aeroporto de Guarulhos, momento em que auditores fiscais fizeram a atribuição do custo. Para fins de investigação, no entanto, o valor será estabelecido pela PF.

As informações são essenciais para a Polícia Federal concluir o inquérito que investiga se Bolsonaro e seus auxiliares cometeram crime de peculato e descaminho ao tentar incorporar as joias ao patrimônio pessoal do político do PL. O alto valor dos bens é justamente o que o descaracteriza como item “personalíssimo” e o enquadra como patrimônio da União.

