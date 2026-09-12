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VORCARO Vinhos de até R$ 95 mil são encontrados pela PF em casa ligada a Vorcaro Corporação destaca que, a depender da safra e das condições de conservação, uma das bebidas pode chegar a valores de R$ 95 mil por unidade

Ao cumprir mandados de busca e apreensão no início de julho em um endereço do publicitário Thiago Miranda, vinculado ao banqueiro Daniel Vorcaro, a Polícia Federal encontrou caixas de espumantes e vinhos de alto valor, no que foi descrito como um "padrão financeiro" até o momento desconhecido.

A informação consta nos novos documentos que tiveram o sigilo levantado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça nesta sexta-feira.

A PF diz ter identificado dez garrafas do vinho Petrus. A corporação destaca que, a depender da safra e das condições de conservação, a bebida pode chegar a R$ 95 mil por unidade. As bebidas estavam na residência de Miranda em Brasília.

Segundo a PF, algumas caixas de espumante estariam "em tese" direcionadas a Fernando Cavalcanti, alvo da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no INSS.

Questionado, o marido de Miranda disse ter comprado as bebidas de Cavalcanti. Ele é ex-sócio de outro investigado, o advogado Nelson Williams e já negou ser "laranja" no esquema contra a previdência pública

Em uma decisão posterior sobre o caso, ao mencionar as bebidas encontradas na residência de Miranda, o ministro André Mendonça elencou elas entre "achados que demandam maior aprofundamento instrutório com vistas a sua adequeada compreensão".

Em um relatório, a PF chama atenção para o fato de ter encontrado no endereço "casa de alto valor recentemente construída, carros importados na garagem, relógios de luxo", mas afirma não ter encontrado "até o momento" vínculos com o caso Master.

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