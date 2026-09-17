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Política PF entrega íntegra de celular de Vorcaro a Mendonça e Fux em meio à crise no STF Ministros solicitaram acesso ao material após dados do aparelho chegarem aos gabinetes de outros integrantes da Corte

A Polícia Federal (PF) entregou nesta quinta-feira aos gabinetes dos ministros André Mendonça e Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), a íntegra dos dados extraídos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

A informação foi publicada pela CNN e confirmada pelo GLOBO. Os dois ministros haviam solicitado o acesso ao material na quarta-feira.



A entrega ocorre em meio à crise instalada no Supremo em torno das investigações sobre o Master e amplia o número de integrantes da Corte com acesso direto ao conteúdo do aparelho de Vorcaro. Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes já haviam recebido cópias dos dados diretamente da PF no início da semana.



Relator das investigações relacionadas ao Master, Mendonça havia resistido, na semana passada, ao pedido de colegas para que a íntegra dos dados fosse compartilhada antes da sessão convocada para analisar as mensagens atribuídas a Vorcaro e Moraes.



Na ocasião, Mendonça afirmou que as informações necessárias para o julgamento já estavam disponíveis nos autos e sustentou que a abertura de todo o conteúdo poderia tumultuar a sessão. Ele também informou que havia recebido uma cópia de segurança da extração feita pela PF, mas afirmou que o material permanecia lacrado em seu gabinete e que nunca havia acessado seu conteúdo.

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