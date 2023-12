A- A+

BRASIL PF espera que Gonet acelere investigações relacionadas à delação de Mauro Cid Na gestão de Augusto Aras, a PGR foi contrária ao acordo firmado pelo militar com a instituição

A cúpula da Polícia Federal espera que o novo chefe da Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, mude a postura do órgão e acelere investigações baseadas na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.



O acordo foi homologado há três meses pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Gonet tomou posse como novo PGR na manhã desta segunda-feira em Brasília.

Na gestão do antecessor de Gonet, Augusto Aras, a PGR foi contrária ao acordo firmado pelo militar com a PF. O argumento do Ministério Público é que não cabe à corporação policial assinar tal tipo de colaboração, e sim a PGR, que é responsável pela apresentação de eventuais denúncias;

Entre investigadores da PF, contudo, há uma avaliação que Aras preservou Bolsonaro, responsável por indicá-lo ao cargo, enquanto esteve à frente do órgão. Agora, a expectativa é que a nova equipe montada por Gonet dê novo ritmo às investigações, especialmente as que envolvem a delação de Cid. Alguns inquéritos dependem dependem de pareceres da PGR para avançar.

Responsável pela análise da delação na PGR na gestão Aras, o subprocurador-geral Carlos Frederico dos Santos afirmou que o acordo firmado por Mauro Cid inclui somente “narrativas” do ex-assessor e é "fraca" pois não contém robustez para uma denúncia.

— Quando nós temos um acordo de delação, tudo que é dito precisa ser corroborado. Eu não posso dizer que uma peça dessa será proveitosa se isso não acontecer. Não faço críticas à PF nem a quem firmou o acordo, mas meu olhar é do órgão acusador e, nessa perspectiva, pode afirmar que ali há só narrativas e não há robustez para o oferecimento de denúncia — afirmou ao Globo em novembro — Então, diante de não haver isso, ela é fraca. Mas ressalto que isso não é falha no trabalho de ninguém — acrescentou ele.



Como mostrou a coluna de Malu Gaspar, do GLOBO, Frederico deixou o cargo de Coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos na sexta-feira passada. Além da delação de Cid, ele também era responsável pelas investigações relacionadas aos ataques de 8 de janeiro. Gonet ainda não definiu um substituto.

O acordo de colaboração premiada de Mauro Cid com a PF foi incorporado ao inquérito das milícias digitais, que tramita no Supremo sob relatoria de Moraes. Apesar da posição distinta da PGR sob Aras, o próprio STF já decidiu que a legislação da colaboração premiada permite a negociação diretamente com os policiais.

Em um dos trechos da delação, revelados pelo GLOBO em outubro, Mauro Cid afirma que Bolsonaro participou diretamente da discussão a respeito da elaboração de um decreto golpista para impedir a troca de governo após as eleições de 2022. Segundo o depoimento do tenente-coronel, o ex-presidente pediu alteração em uma minuta de documento que determinava a prisão de autoridades e a realização de novas votações no país.

Os investigadores têm expectativa que sua delação também contribua com os inquéritos sobre o suposto esquema irregular de venda de joias; a inserção de dados falsos em cartões de vacinação; e as tratativas que resultaram em uma minuta golpista.

